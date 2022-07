Macron em Bissau é “presente interessante” para Sissoco Embaló

A deslocação de Emmanuel Macron a Bissau, na próxima quinta-feira, é um “presente interessante” para Umaro Sissoco Embaló. Quem o diz é o analista político guineense Armando Lona, que acrescenta que é também uma tentativa de França recuperar terreno na África Ocidental.

O analista político guineense Armando Lona considera que a inédita visita de um chefe de Estado francês a Bissau deve ser vista como um “presente interessante” para o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e uma tentativa da França em recuperar terreno na África Ocidental.

Habitual comentador de assuntos políticos na rádio privada Bombolom FM de Bissau, Armando Lona é da opinião de que a França está com dificuldades na África Ocidental e Emmanuel Macron vem agora tentar reposicionar o seu país nesta zona de África.

Armando Lona vê a França também preocupada com mais dois problemas: o aumento do extremismo islâmico e o reforço, cada vez maior, da presença da Rússia no Mali.

Com Umaro Sissoco Embaló na presidência da CEDEAO e sendo um “bom amigo” do Senegal, da Costa do Marfim e da Nigéria, Emmanuel Macron vai aproveitar a sua visita a Bissau para jogar as cartas da França na perspectiva de recuperar terreno que está a perder na África Ocidental.

Armando Lona defende ainda que a visita do ponto de vista político é “um presente interessante” para as actuais autoridades da Guiné-Bissau, mas com pouco resultado prático para os guineenses, numa altura em que o país está sem um parlamento eleito e com um Governo de gestão.

O Presidente francês visitará os Camarões, Benim e a Guiné-Bissau entre segunda-feira e quinta-feira da próxima semana. Trata-se da primeira visita ao continente africano do governante francês desde a sua reeleição, em Abril.

