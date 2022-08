Guiné-Bissau

Justiça guineense dá razão ao PAIGC na acção que impossibilitava o seu congresso

Perante os vários obstáculos que encontrou, o PAIGC admitiu a hipótese de realizar um congresso virtual. AFP - SEYLLOU

Texto por: RFI 2 min

Na Guiné-Bissau, o PAIGC ganhou na justiça o processo que impedia a realização do seu congresso. O Tribunal de Relação considerou improcedente o recurso de agravo interposto por uma pessoa que se identifica como membro do partido, Bolom Conte, e que impedia o PAIGC de realizar o seu congresso. Os órgãos de direcção do PAIGC encontram-se reunidos para se pronunciarem sobre o despacho do Tribunal de Relação e anunciar a data da realização do congresso.