Guiné Bissau: PAIGC já tem data para o 10° congresso

O PAIGC, o mais antigo partido da Guiné-Bissau, vencedor das últimas eleições legislativas, mas, entretanto, relegado para oposição, já remarcou a data do seu 10º congresso. A realização do encontro está prevista entre 19 e 21 de Agosto. O partido tem enfrentado uma disputa na justiça, o que o tem impedido de realizar a reunião magna.

Depois de vários adiamentos, desde Fevereiro, o secretário de comunicação do PAIGC, Muniro Conté, acha que é desta vez que o partido vai realizar o congresso.

De 19 a 21 de Agosto. Esta é a nova data marcada por 220 dos 224 membros do Comité Central, que ontem estiveram reunidos. O Comité Central é o órgão máximo do PAIGC, no intervalo de congressos.

Muniro Conté disse à RFI que, além do Comité Central, todos os outros órgãos estatutários do partido concordaram com a nova data. Conté avançou que estão criadas as condições para a realização do congresso.

"Sobre as condições para a realização deste congresso, o PAIGC já tinha criado todas as condições para a realização do congresso na data de Março. Primeiramente foi Fevereiro, com dois adiamentos, e depois a 18 de Março, em que houve a invasão à sede do partido", começou por referir.

Muniro Conté realça o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo partido desde então. "Nesse período, o PAIGC fez um trabalho preliminar, a realização de assembleias base, das conferências de secção, de sector e de região e depois, portanto, a realização da plenária do congresso. Tivemos mais de 40 delegados vindos da diáspora. Foi criada a logística necessária no espaço multiusos da sede do PAIGC e foram cumpridos todos os requisitos", disse ainda.

"Achamos que existem condições para a realização deste encontro magno", sublinhou ainda.

De salientar que os adiamentos do 10º congresso do PAIGC acontecem desde Fevereiro, em consequência de uma disputa judicial, que o partido tem enfrentado com o militante Bolom Conte, que diz ter sido impedido de participar nas listas de delegados ao congresso. Foram mobilizados todos os esforços.

Na semana passada, o Tribunal da Relação negou as alegações de Bolom Conte, mas a RFI sabe que o mesmo avançou com um recurso de agravo por discordar da decisão do Tribunal.

