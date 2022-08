Ucrânia

Macky Sall desmente visita à Ucrânia com Umaro Sissoco Embaló

Umaro Sissoco Embalo terá sido convidado juntamente com Macky Sall, Presidente do Senegal, para um visita conjunta à Ucrânia. AFP - NIPAH DENNIS

Texto por: RFI 1 min

O Presidente do Senegal e da União Africana, Macky Sall, negou que tanto ele como Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné Bissau e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) se vão deslocar até ao final do mês de Agosto à Ucrânia após um convite do Presidente Volodymyr Zelensky.