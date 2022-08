Guiné-Bissau

Advogado de ex-chefe da Armada guineense diz que ele se encontra sequestrado

Áudio 01:35

Bubo Na Tchuto, antigo chefe da armada guineense, em Banjul, na Gâmbia, a 12 Julho de 2008. © AFP

Texto por: Mussá Baldé 1 min

O advogado do ex- chefe da Armada guineense, Bubo Na Tchuto, detido por acusação de tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de Fevereiro, disse hoje que aquele militar encontra-se sequestrado. Marcelino Intupé afirmou que, tal como Na Tchuto, todos os detidos neste caso estão na mesma situação.