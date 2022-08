#Guiné-Bissau

Operação Stop esvaziou estradas de Bissau

Áudio 02:11

Bissau. 28 de Julho de 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Mussá Baldé 2 min

Uma operação Stop em plena época das chuvas tem irritado os guineenses que estão a ser confrontados com falta de viaturas na via pública, em Bissau. Os transportes públicos colectivos deixaram de circular e as viaturas particulares também. As autoridades dizem que estão a controlar os documentos.