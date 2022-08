Guiné-Bissau: PGR garante que não está a ser alvo de pressão

Guiné-Bissau

O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Bacari Biai, garante que não está a ser pressionado no sentido de remeter para o tribunal castrense o processo de militares acusados de tentativa de golpe de Estado.

Publicidade Continuar a ler

Em comunicado de imprensa, o Procurador-Geral da República, Bacari Biai, desmente que esteja a ser pressionado por quem quer que seja

Na quinta-feira, o advogado Marcelino Intupé, que entre outros detidos, representa o ex-chefe da Armada guineense, Bubo Na Tchuto, disse que tem informações em como o Procurador, Bacari Biai está a ser pressionado no sentido de remeter para o tribunal Militar os processos de detidos no caso da tentativa de golpe de Estado, no passado mês de Fevereiro.

O Procurador acrescenta que o advogado Marcelino Intupe incorre numa manipulação grosseira, que está a tentar enganar a opinião pública com fins inconfessos e que em nenhum momento foi pressionado.

O Procurador Bacari Biai diz ainda que o próprio advogado sabe que os processos ligados aos detidos, no caso da tentativa de golpe de Estado, já foram remetidos para o juiz julgador desde o passado dia 19 de julho.

Na conferência de imprensa, o advogado guineense disse não perceber o porquê de até agora os processos não terem sido remetidos para julgamento.

Marcelino Intupé questionou o facto de até agora não haver o cumprimento de decisões do tribunal que mandou soltar todos os detidos. O Procurador-Geral da República disse que não é bem assim e que todos os detidos já sabem que apenas estão nas celas porque aguardam por julgamentos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro