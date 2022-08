Tribunal volta a dar razão a militante do PAIGC e deixa em suspenso congresso

PAIGC

Sur un mur de Bissau, le nom du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).

Voltam a pairar dúvidas sobre se o PAIGC vai mesmo realizar o seu 10º congresso, marcado para os dias 19 a 21 deste mês. O tribunal volta a dar razão ao militante Bolom Conte que, desde março, tenta travar a realização do congresso do PAIGC. Bolom Conte diz ter sido injustamente impedido de entrar nas listas de delegados à reunião magna.

O acórdão do Tribunal de Relação diz, na prática, que Bolom Conte tem razão quando reclama que as suas pretensões não foram levadas em conta pelo Tribunal Regional de Bissau.

Em Março passado, o Tribunal Regional de Bissau tinha dado provimento a uma providência cautelar de Bolom Conte em que este pedia que fosse adiado o congresso do PAIGC por, alegadamente, Bolom Conte ter sido impedido de entrar nas listas de delegados ao congresso.

Dias depois, o mesmo tribunal decretou o fim da litigância uma vez que o PAIGC havia anulado o guião que iria orientar o congresso. Na altura, o tribunal considerou que já não havia mais motivo para prosseguir com a queixa de Bolom Conte.

O militante, que o partido diz não ser militante à luz dos estatutos, recorreu da decisão junto do Tribunal de Relação que, volvidos alguns meses, acabou por dar razão ao PAIGC.

Bolom Conte foi condenado a pagar uma multa de 300 euros e assumir por inteiro as custas judiciais do processo em que é acusado de litigância de má-fé.

Outra vez, insatisfeito com a decisão do Tribunal de Relação, Bolom Conte entrou com um recurso de agravo na mesma instância que agora acaba de aceitar a petição, ordenando que o processo seja remetido para o Tribunal Regional de Bissau.

O argumento do Tribunal de Relação seria que Bolom Conte não teve oportunidade numa primeira fase do processo para apresentar o seu argumento. Aguarda-se o pronunciamento do PAIGC para saber se o congresso vai mesmo ter lugar ou se é novamente adiado.

