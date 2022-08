Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Vai realizar-se o 10° Congresso do PAIGC

Sede do PAIGC, Bissau. © Neidy Ribeiro

Texto por: Mussá Baldé

Numa conferência de imprensa na sede do PAIGC, Manecas dos Santos, disse sem rodeios que se não houver nenhuma notificação do Tribunal até ao momento então o Congresso vai mesmo ter lugar. Manecas dos Santos, coronel na reserva e veterano de guerra pela independência da Guiné e Cabo Verde, é o presidente da comissão organizadora do 10º congresso do PAIGC.