Guiné-Bissau

Com impedimento do seu congresso, direcção do PAIGC dá voto de confiança a DSP

Áudio 01:33

Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC. www.facebook.com/dsimoespereira.paigc

Texto por: Mussá Baldé 1 min

Com o impasse na realização do 10° congresso do PAIGC, novamente inviabilizado por ordem judicial, o Comité Central decidiu dar um voto de confiança ao líder do partido até à realização do congresso. Na prática, Domingos Simões Pereira vai continuar na liderança do PAIGC.