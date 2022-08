Guiné-Bissau: sede do comité de luta contra Mutilação Genital Feminina vandalizada

Guiné-Bissau

A sede do Comité Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança em Bissau foi vandalizada na quarta-feira por desconhecidos. Para Marliatu Djaló o crime tem como propósito parar com as acções da sua direcção.

Publicidade Continuar a ler

Em declarações à RFI, Marliatu Djaló, presidente do Comité Nacional de Luta Contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança (CNAPN) disse que a intenção do autor deste crime só tem um propósito: vandalizar a sede com o objetivo de parar com as ações da sua direcção. Marliatu Djaló está à frente do Comité há um ano.

Das averiguações feitas pela Polícia Judiciária, apenas um tablet foi furtado.

Marliatu Djaló assume que no escritório do Comité, no bairro de Ajuda, arredores de Bissau, havia mais pertences da organização que poderiam ser furtados caso esse fosse o propósito do criminoso.

“Ontem de manhã, quando uma das nossas estagiárias chegou no local de trabalho viu uma cena deplorável de materiais de trabalho jogados por tudo quanto é lado. (...) todos os gabinetes vandalizados, todas as gavetas arrombadas, todos os armários arrombados, mas só demos falta de um tablet. Concluímos que não foi um assalto.”

O Comité contra as práticas nefastas é uma instituição criada pelo Governo para congregar organizações da sociedade civil que lutam contra práticas nefastas à saúde da mulher e da criança.

Mutilação Genital Feminina, casamento forçado, violência doméstica são algumas das práticas que o Comité tenta erradicar na sociedade guineense.

Ouça aqui a correspondência de Mussá Baldé.

Correspondência de Bissau

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro