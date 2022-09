Guiné-Bissau: Florentino Mendes Pereira é o escolhido do PRS para legislativas

Guiné-Bissau

Dos quatro grandes partidos da Guiné-Bissau, PAIGC, Madem, PRS e APU-PDBG, o PRS é aquele que já indicou o seu candidato a primeiro-ministro.Trata-se do antigo ministro da Energia, Florentino Mendes Pereira, que foi escolhido esta quarta-feira pela Comissão Política do partido.A meta de Florentino Mendes Pereira é ganhar as eleições legislativas antecipadas de 18 de dezembro, alega o ex-secretário-geral do PRS.

Publicidade Continuar a ler

Florentino Mendes Pereira afirma que o seu partido está apostado numa vitória nas eleições legislativas: "Temos participado nos outros governos, mas isto tem a ver com as circunstâncias políticas que o país estava a viver. Portanto o PRS quer conquistar as eleições com a maioria absoluta para governar. E continuarmos a governar com os outros parceiros, mas ganhando com a maioria absoluta".

O partido de Alberto Nambeia, ausente do país por razões de saúde, criado pelo ex presidente Kumba Yalá esteve a suportar o governo, com o MADEM-G15, nomeadamente.

Nambeia foi reeleito presidente no início do ano e acabou por apontar o vice-presidente Fernando Dias da Costa para assumir interinamente a chefia dos renovadores.

A Guiné-Bissau deve ir às urnas, para eleições legislativas antecipadas, a 18 de Dezembro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro