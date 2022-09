Malária/Guiné-Bissau

Sissoco Embaló assume presidência da aliança dos líderes africanos contra malária

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. © AFP - LUDOVIC MARIN

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, assumiu a presidência da Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária (ALMA). A instituição foi fundada em 2009 e pretende erradicar a doença no continente africano até 2030. O assumir de funções acontece numa altura em que a doença está a aumentar no país. Apesar disso, as autoridades relativizam o problema.