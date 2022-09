Guiné-Bissau

Guiné-Bissau : Autoridades apreenderam 86 quilogramas de cocaína

As autoridades da Guiné-Bissau anunciaram este sábado que apreenderam 86 quilogramas de cocaína pura © RFI

Texto por: Mussá Baldé

As autoridades da Guiné-Bissau anunciaram este sábado que apreenderam 86 quilogramas de cocaína pura. A operação começou em Quinhamel, mas culminou perto do aeroporto internacional de Bissau. Os supostos narcotraficantes puseram-se em fuga, segundo as autoridades.