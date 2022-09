Guiné-Bissau: Salário e contratos condicionam arranque do ano lectivo

Guiné-Bissau

As aulas do novo ano lectivo devem arrancar nas escolas públicas na Guiné-Bissau no próximo mês de Outubro. O sindicato dos professores, Sinaprof, já avisou que sem o pagamento de salários em atraso, não vão comparecer nas salas de aulas.

O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Sinaprof, Domingos de Carvalho, avisou que sem o pagamento de salários aos professores contratados e novos ingressos as aulas não vão arrancar.

Domingos de Carvalho avisa que sem que o governo pague nove meses de salários em atraso aos 2600 professores contratados e seis meses aos novos professores haverá um boicote geral por parte do Sinaprof.

O presidente do sindicato reagiu também à recente medida do governo de suspender a contratação de professores e pessoal médico, bem como suspender a requalificação e promoção de docentes, com vínculo com o Estado.

Domingos de Carvalho classificou as medidas como sendo "inexistentes", lembrando que constituem direitos adquiridos pelos professores à luz do Estatuto de Carreira Docente.

O sindicalista alertou ainda ao governo para que este revoga o despacho e pague os salários em atraso, ou então os professores afectos ao Sinaprof não comparecerão nas salas de aulas.

