Guiné-Bissau: José Mário Vaz pretende integrar o partido Madem G-15

José Mário Vaz/Madem G-15

O ex-Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, endereçou uma carta ao líder do Madem G-15 a anunciar que se vai filiar naquele partido.

Publicidade Continuar a ler

Nos últimos dias, a casa de José Mário Vaz tem conhecido uma autêntica romaria de políticos no activo. Praticamente toda a gente, do Presidente da República, aos líderes partidários, visitaram a residência de José Mário Vaz, na Rua Angola, no centro de Bissau.

Aos jornalistas, todos dizem ter ido apresentar cumprimentos ao ex-Presidente, mas na verdade o que se pretende é uma aproximação.

José Mário Vaz deixou a presidência da Guiné-Bissau, em Fevereiro de 2020, mas continua a manter uma grande base de apoiantes com o seu "Movimento Jomav", como também é conhecido.

O ex-Presidente é uma figura de prestígio político na região de Cacheu, no norte da Guiné-Bissau, de onde é natural.

Como o próprio disse, na sua carta à Braima Camará, após um período de reflexão e de livre vontade, decidiu-se pela militância do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G-15. O Madem deve realizar o seu segundo congresso ordinário no final deste mês de Setembro.

A questão que se coloca agora nos bastidores da política guineense é saber se José Mário Vaz voltará à política ativa, apenas para se tornar um simples militante do Madem, ou se será o caminho para uma nova candidatura presidencial. Só o tempo dirá a resposta correcta.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro