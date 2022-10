Guiné-Bissau

Arranca hoje até domingo o segundo congresso do partido Madem G-15

Áudio 01:21

Madem-G15 inicia hoje segundo congresso que deve reafirmar Braima Camará na liderença © facebook Braima Camará

Texto por: Mussá Baldé 1 min

Na Guiné-Bissau arranca hoje até domingo, nos arredores de Bissau, o segundo congresso do partido Madem G-15.Nos últimos dias, várias personalidades políticas próximas do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, têm vindo a filiarem-se no partido liderado por Braima Camará. Entram para o Madem o ex-MNE, Fernando Delfim da Silva, o ex-Presidente José Mário Vaz e a atual chefe da diplomacia do país, Suzy Barbosa.