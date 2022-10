Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: segundo congresso do Madem G-15 prossegue em Gardete

Arrancou ontem o segundo congresso do Madem-G15, que deve reafirmar Braima Camará na liderença do partido. © RFI - Aliu Candé

O primeiro dia do congresso do Madem ficou marcado por dois discursos. O do ex-Presidente José Mário Vaz e do actual chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló. José Mário Vaz foi ao congresso para se integrar no Madem como militante e Umaro Sissoco Embaló foi se despedir do partido que ajudou a fundar em 2018 e do qual ocupava o lugar de terceira pessoa na direcção.