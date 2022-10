Guiné-Bissau

Sissoco Embaló reúne-se com Macron em Paris

O chefe de Estado Umaro Sissoco Embaló foi recebido ao início da tarde, no Eliseu, pelo Presidente Emmanuel Macron. © Presidência da República da Guiné-Bissau.

O chefe de Estado Umaro Sissoco Embaló, que assegura a presidência rotativa da CEDEAO, encontrou-se esta segunda-feira, 3 de Outubro, em Paris, com o homólogo francês, Emmanuel Macron, para analisarem a situação política no Burkina Faso, na sequência do golpe de Estado de sexta-feira.