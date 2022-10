Guiné-Bissau/Burkina Faso

Missão da CEDEAO ao Burkina “foi um sucesso”

Áudio 01:52

Ouagadougou, capital do Burkina Faso. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texto por: Neidy Ribeiro 2 min

As novas autoridades do Burkina Faso estão comprometidas com o regresso à ordem constitucional. As garantias são do capitão Ibrahim Traoré, o homem forte do país, que recebeu, esta terça feira, 4 de Outubro, a missão da CEDEAO em Ougadougou. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, que integrou a delegação na qualidade de presidente do conselho de ministros da CEDEAO, fala em sucesso.