Números da apanha de caju na Guiné-Bissau superam expectativas

Exportações

Apanha de caju superou as expectativas na Guiné Bissau.

Este ano, a campanha da castanha de Caju, principal produto de exportaçao da guiné-bissau, esta a registar resultados acima das expectativas, segundo o director-geral do Comércio da guiné-bissau, Lassana Fati.

Publicidade Continuar a ler

O ministério do Comércio estava preocupado com a exportação da castanha do caju, principal produto exportado a partir da Guiné Bissau. Por um lado, a crise internacional motivada pela guerra na Ucrânia, por outro lado devido à crise de contentores. O caju da Guiné-Bissau é transportado através de contentores para a Índia, Vietname e China.

As autoridades projectavam exportar até 200 mil toneladas, mas dados recentes, fornecidos pelo diretor-geral do Comércio, Lassana Fati, apontam para cerca de 240 mil toneladas.

Segundo este responsável guineense, tudo indica que a Guiné-Bissau vai bater o seu próprio recorde de exportação do caju este ano.

"Dados disponíves até hoje, em relação à castanha de caju, o país já conseguiu exportat 140 mil toneladas, temos 100 mil toneladas disponíveis aqui nos armazéns em Bissau. A previsão inicial era de 200 mil toneladas, com estes dados podemos afirmar claramente que conseugimos ultrapassar de longe a expectativa inicial", disse Lassana Fati.

No ano passado, a Guiné-Bissau exportou 231 mil toneladas da castanha em bruto do caju. O caju representa 90% das exportações totais do país.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro