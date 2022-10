Guiné-Bissau: rádio privada Pindjiguiti invadida por forças da ordem

Invasão rádio/Guiné-Bissau

As instalações da rádio privada Pindjiguiti foram invadidas ontem à noite e também esta manhã por agentes da policia à paisana, na sequência de uma notícia dada por um jornalista da estação emissora, dando conta de uma suposta audição de um membro do governo pela Polícia Judiciária.

É a manchete noticiosa na Guiné-Bissau, esta terça-feira, nas rádios, nas conversas de café. Polícias à paisana invadiram, na segunda-feira à noite e também, esta terça-feira de manhã, as instalações da rádio privada Pindjiguiti.

Fontes da estação, situada no bairro de Ajuda, nos subúrbios de Bissau, disseram que se tratou de uma operação em que a polícia estaria a tentar tirar satisfações junto de um jornalista daquela rádio. O profissional deu uma notícia na segunda-feira em que falava de uma suposta audição do secretário de Estado da Ordem Pública pela Polícia Judiciária.

A suposta audição do governante, no relato do jornalista da Pindjiguti, que cita fontes anónimas, estaria relacionado com tráfico de droga. Ao se aperceber da presença da polícia, o jornalista colocou-se em fuga.

A presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, pediu que o caso seja resolvido na base do diálogo, exortando a direção da Polícia de Ordem Pública no sentido de salvaguardar a integridade física do jornalista e as instalações da rádio.

A rádio Galáxia de Pindjiguiti esteve com as emissões suspensas ontem à noite, mas já retomou em pleno esta terça-feira.

