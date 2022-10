Governo admite adiamento das legislativas na Guiné-Bissau

#Guiné-Bissau

Esta quarta-feira, o ministro da Administração Territorial da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, admitiu o adiamento das legislativas marcadas para 18 de Dezembro, após um encontro com partidos políticos que consideraram “ser difícil” realizar as eleições na data prevista.

Os partidos políticos com e sem assento parlamentar, o ministro da Administração Territorial, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleições estiveram ontem reunidos durante cerca de três horas no Palácio do Governo, em Bissau, a debater o processo eleitoral em curso.

“Todos eles concordaram que vai ser muito difícil e sugeriu-se que o Governo trabalhasse num outro cronograma para submeter ao Presidente da República”, afirmou o ministro da Administração Territorial Fernando Gomes, salientando que o encontro foi bom porque houve um consenso quase geral dos partidos que a data de 18 de Dezembro é “impraticável”.

O ministro explicou que as razões que estiveram na origem do atraso no início do processo eleitoral foi o facto de os partidos exigirem um recenseamento eleitoral de raiz e que a entrega dos cartões de eleitor fosse feita no acto de recenseamento, o que obrigou à aquisição de impressoras específicas, que só chegaram ao país em meados de Setembro.

Os problemas de acessibilidade a algumas zonas do país, devido à época das chuvas, a sensibilidade dos materiais que não podem ser molhados e o facto de no interior do país muitas pessoas estarem nos campos agrícolas, foram outras das razões que levaram ao pedido de adiamento das eleições.

Os partidos preferem responsabilizar o governo de Nuno Nabiam por ter falhado com aquilo que era a sua principal missão, preparar as eleições. O PAIGC, pela voz do secretário nacional, Aly Hijazi, disse que o governo nunca se preocupou de facto em realizar eleições. O PRS, na voz do dirigente Hotna Kufuk Na Doha afirmou que o PRS sempre disse que não havia condições políticas, técnicas, financeiras e legais para ter eleições a 18 de Dezembro.

Agora, o Governo vai informar o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, desta situação para que possa marcar uma nova data.

O Presidente guineense dissolveu a 16 de Maio o parlamento da Guiné-Bissau e marcou eleições legislativas antecipadas para 18 de Dezembro.

Os principais partidos políticos guineenses defenderam a realização de um recenseamento eleitoral de raiz, que segundo a lei deve durar cerca de três meses, mas, que até ao momento, ainda não começou.

