Nuno Gomes Nabiam disse que autoridades judiciais estão a investigar polémica sobre tráfico de droga

Guiné-Bissau

Há semanas foi noticiada a apreensão de 86 quilos de cocaina na Guiné Bissau. Todavia, nestes últimos dias, surgiram nas redes sociais gravações sugerindo que as quantidades de droga apreendidas seriam muito superiores, gerando uma polémica sobre a qual o chefe do Governo, Nuno Gomes Nabiam, se exprimiu.

O Governo aguarda os resultados dos inquéritos judiciais sobre o alegado desvio de drogas. Nas redes sociais, há agora áudios dos inquéritos em curso no Departamento de Informação Policial e Investigação Criminal do Ministério do Interior e da Ordem Pública, que revelam que a quantidade de cocaína apreendida é muito superior à quantia de 86 quilogramas apresentadas à Polícia Judiciária.

Os áudios falam em cerca de 600 quilogramas de cocaína pura.

Questionado sobre o assunto, o chefe do Governo Nuno Gomes Nabiam, diz que é preciso confirmar a autenticidade dos áudios, mas que a justiça deve fazer o seu trabalho.

"É preciso confirmar se esse audio é autêntico, o assunto está a ser tratado a nível judicial. Deixemos que a PJ faça o seu trabalho, que o Ministéiro Público faça o seu trabalho. No final, tudo vai ser esclarecido. Eu, como primeiro-ministro, tenho total interesse que isto fique esclarecido, mas não posso interferir num processo que não é da minha competência", disse Nuno Gomes Nabiam.

Em nota à imprensa, o Ministério Público destaca a gravidade das acusações nos áudios contra o procurador-geral da República e fala em manobras de diversão de organizações criminosas que não podem pôr em causa os trabalhos de combate ao tráfico de drogas no país.

O Ministério Público considera que o processo-crime se encontra em fase de inquérito, e reserva-se a uma reação cabal depois da conclusão do processo.

