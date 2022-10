China quer 250 mil toneladas de caju da Guiné-Bissau

Guiné-Bissau/China

A empresa estatal chinesa “Grupo Human Construção e Investimentos" assinou dois memorandos de entendimento com os ministérios do Comércio e da Energia e Indústria, após quatro dias de prospecção do mercado e visitas de contactos às autoridades políticas, comerciais e às obras públicas, construções e urbanismo.

Publicidade Continuar a ler

A empresa chinesa assume comprar praticamente toda a produção da castanha de caju, nesta primeira fase e na segunda construir unidades de transformação no país, conforme os relatos de Abdu Jaquité, delegado do Governo da Guiné-Bissau junto do Secretariado Permanente do Fórum Macau para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e a CPLP.

“Estabelecer fábrica para a transformação da castanha de caju aqui mesmo na Guiné-Bissau, mas eles querem comprar se possível 250 mil toneladas, o que quer dizer praticamente toda a produção agricola”.

Abdu Jaquité, delegado da Guiné-Bissau junto do Secretariado Permanente do Fórum Macau para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e a CPLP. © Aliu Candé

Abdu Jaquité destaca também o sector da energia “esse memorando inclui iluminação pública em toda a cidade e fornecimento de contadores inteligentes pré-pagos para diversas regiões."

A província chinesa de Hunan, com 67,35 milhões de habitantes, está disponível para servir de porta de entrada da Guiné-Bissau no maior mercado mundial com cerca de 1 bilhão e meio de consumidores.

A Guiné-Bissau com dois milhões de habitantes preside actualmente a CEDEAO, comunidade sub-regional com 400 milhões de consumidores.

“Grupo Human Construção e Investimentos" assinou dois memorandos de entendimento com os ministérios do Comércio e da Energia e Indústria da Guiné-Bissau. © Aliu Candé

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro