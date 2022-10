Presidente da Guiné-Bissau vai visitar a Rússia e a Ucrânia

Guiné-Bissau/Guerra Rússia-Ucrânia

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deixa hoje Bissau rumo à Rússia e à Ucrânia e, na bagagem, leva a mensagem de paz da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Umaro Sissoco Embaló será o segundo líder de um país africano a deslocar-se à Rússia e Ucrânia, depois do Presidente do Senegal, Macky Sall, Presidente em exercício da União Africana.

O Presidente Sissoco Embaló vai estar segunda-feira na Rússia para levar a mensagem de paz da África Ocidental (CEDEAO), tendo como referência o diálogo.

Embaló referiu, no Palácio da República, no final da semana, que o diálogo é importante e fundamental, já que todos os conflitos acabam com o diálogo, mesmo que uma das partes beligerantes tenha avanços ou vitórias, no fim, é o diálogo (que conta).

Sobre esta deslocação, o professor universitário, Banor da Fonseca, especialista em direito diplomático e relações internacionais, aconselha o Presidente a oferecer os bons ofícios, mas adverte que o chefe de Estado não deve posicionar-se a favor das partes em guerra.

"Umaro Sissoco Embaló deve manifestar a sua preocupação em relação aos efeitos desta guerra e oferecer a sua modesta ajuda, no sentido de prestar os bons ofícios em encontrar uma solução pacífica. O que não podemos fazer é posicionarmo-nos nem de um lado nem de outro. Devemos ser muito inteligentes para saber como intervir para sair desta crise", defendeu o docente.

O Presidente da Guiné-Bissau já conversou com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em outras ocasiões, tendo prometido trabalhar para estabelecer pontes para conversações que possam trazer de volta a paz entre a Rússia e a Ucrânia, cujo conflito já provocou milhares de mortos e feridos e também milhões de deslocados.

