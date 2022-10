Presidente da Guiné-Bissau diz que vai transmitir a Zelensky "boa vontade" de Putin

Guerra na Ucrânia

O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, esteve no Kremlin com Vladimir Putin.

O Presidente Umaro Sissoco Embaló esteve reunido na terça-feira durante duas horas com o Presidente Vladimir Putin e está hoje na Ucrânia para dizer a Volodymyr Zelensky que o líder russo está disposto a negociar. A Rússia prometeu ainda dobrar o número de bolsas atribuídas a alunos guineenses, com a Guiné-Bissau a demonstrar interesse em comprar fragatas e helicopteros a Moscovo.

Num encontro de cerca de duas horas com Vladimir Putin, em Moscovo, Umaro Sissoco Embaló disse que há por parte do dirigente russo "uma grande abertura" para negociar com a Ucrânia. Uma mensagem de paz que vai hoje transmitir a Volodymyr Zelensky, já que o chefe de Estado guineense estará hoje em Kiev para um encontro com o seu homólogo ucraniano.

"Estou muito satisfeito [da minha visita], falei quase duas horas com o Presidente Putin. Discutimos muito sobre a situação entre a Rússia e a Ucrânia e como nós podemos contribuir para a Paz entre povos irmãos. Encontrei uma grande abertura do Presidente Putin para negociar com o Presidente Zelensky e parto agora para a Ucrânia para transmitir esta boa vontade do Presidente Putin. Falámos também da cooperação bilateral entre a Guiné e a Rússia", indicou Umaro Sissoco Embaló, em declarações aos jornalistas no périplo entre a Rússia e a Ucrânia.

O Presidente da Guiné-Bissau disse que ainda não recebeu os prometidos cereais da Ucrânia, numa altura que algumas matérias primas escasseiam no seu país, mas que esta visita à Europa se vai centrar principalmente na contribuição guineense para a Paz entre a Rússia e a Ucrânia.

"Ainda não recebemos os cereais vindos da Ucrânia, mas essa não é a grande preocupação do momento. O grande problema para nós é saber como vamos contribuir para a paz entre a Rússia e a Ucrânia, essa é a prioridade para mim", declarou o Presidente.

Na conversa com Vladimir Putin, a Rússia prometeu dobrar o número de bolsas atribuídas à Guiné-Bissau, e, segundo a Agência russa Sputnik, a Guiné-Bissau terá demonstrado interesse em comprar fragatas e helicopteros russos. A questão das pescas e da pirataria na costa guineense também foram temas discutidos entre os dois.

“Talvez a Rússia nos possa disponibilizar tais navios e depois ver como pagar pela aquisição destas fragatas. Podemos também encomendar helicópteros. Vamos estudar como os dois lados podem acertar as contas”, disse Sissoco Embaló, citado pela Sputnik.

Umaro Sissoco Embaló lembrou ainda a longa história que liga a Guiné-Bissau à Rússia, quando esta era ainda conhecida como União Soviética, recordando que 60% dos quadros guineenses foram formados em território russo e que muitos professores russos foram enviados para a Guiné Bissau após a independência.

"Há uma história entre a Guiné-Bissau e a Rússia desde a União Soviética, tínhamos professores russos e não podemos esquecer que 60% dos quadros do meu país foram formados aqui e no próximo ano, o Presidente russo disse que vai dobrar as bolsas que atribui à Guiné-Bissau, só posso dizer obrigado", concluiu o chefe de Estado guineense.

