Guiné-Bissau: Governo quer propor eleições legislativas a partir de 14 de Maio

Eleições legislativas/Guiné-Bissau

Após uma reunião com os partidos políticos, o governo guineense anunciou que pretende propor ao Presidente Umaro Sissoco Embaló a marcação das legislativas antecipadas a partir de 14 de maio, devido ao período do Ramadão. Marcadas inicialmente para o dia 18 de Dezembro, os actores políticos guineenses tinham chegado a um consenso na semana passada sobre eleições no próximo dia 23 de Abril.

A nova proposta saída do encontro entre o Ministro da Administração Territorial e os partidos políticos, na presença dos técnicos da Comissão Nacional das Eleições, e do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral, fixa o mês de Maio, a partir do dia 14, para a realização do escrutínio.

Fernando Gomes recorda que os partidos políticos haviam concordado adiar o pleito eleitoral para o dia 23 de abril do próximo ano, mas devido ao mês de Ramadão, que decorre de 21 de Março a 20 de Abril, decidiram propor esta nova data.

"O Ramadão começa a 21 de Março até 20 de Abril, período da campanha eleitoral. Os participantes nessa reunião, repito, foram sensíveis a esse aspecto. Nesse período não dá, de facto, para organizar a campanha eleitoral. A proposta que saiu aqui é para a realização no mês de Maio, a partir do dia 14 e vamos agora avançar com a proposta porque quem decidi é o Presidente da República", afirmou.

Fernando Gomes, Ministro da Administração Territorial, da Guiné-Bissau. © Aliu Candé

Falando sobre o recenseamento eleitoral, Fernando Gomes disse que a data do início do recenseamento eleitoral depende agora do Presidente da República, que deve fixar a nova data das eleições.

Entretanto, o chefe de Estado guineense já reagiu e disse desconhecer a proposta para que as eleições aconteçam após 14 de Maio. O pronunciamento foi feito à chegada ao aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, depois de uma visita à Ucrânia e à Rússia.

“Até agora não sei de nada. Essa é a proposta. Eu marquei as eleições por decreto presidencial e até hoje estou na lógica de 18 de dezembro”, disse o Presidente da Guiné-Bissau aos jornalistas.

Sissoco Embaló disse ainda que o governo tem de lhe apresentar a proposta, caso algo tenha mudado.

“Mas se há alguma coisa que mudou, o Governo tem de trazer a proposta para eu convocar os partidos com voz, os que têm assento parlamentar para ver se estão de acordo”, salientou ainda o chefe de Estado guineense.

Recorde-se que o Presidente dissolveu o Parlamento em Maio e convocou eleições para 18 de Dezembro.

