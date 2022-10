Novos Ministros do Interior e da Agricultura tomam posse na Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

O Presidente Umaro Sissoco Embaló, nomeou na quinta-feira à noite o general Sandji Fati como ministro do Interior e extinguiu a secretaria de Estado da Ordem Pública, segundo três decretos presidenciais. Para além de Fati, Botche Candé foi nomeado ministro da Agricultura, com os dois novos ministros a serem empossados hoje pelo chefe de Estado que voltou ontem da Ucrânia.

Publicidade Continuar a ler

A dança das cadeiras registada no Governo liderado por Nuno Gomes Nabiam foi marcada pela extinção da Secretaria de Estado da Ordem Pública, com o ministro de Estado de Interior, Aladje Botche Candé, a ser chamado a dirigir o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O Ministro Sandji Fati, tenente-general na reserva, foi convocado para assumir a pasta do Ministério do Interior e da Ordem Pública.

Falando após a tomada de posse na Presidência da República, o novo Ministro do Interior, Sandji Fati reconheceu que garantir a segurança, combater o tráfico de droga e roubo de gado não são uma tarefa fácil.

"Tudo que estiver ao meu alcance terei de fazer para que haja paz, segurança e estabilidade no nosso país. Claro que é uma responsabilidade, mais vale não assumir uma responsabilidade do que assumi-la e não cumpri-la. É nesse espírito militar que tenho mais uma missão a cumprir", disse o ministro recém-empossado Sandji Fati.

A saída do Ministro do Interior Botche Candé foi uma exigência da Sociedade Civil agrupada no espaço de concertação que nos últimos tempos foi reforçada por alguns ativistas políticos nas redes sociais, devido ao vazamento de áudio de inquéritos sobre o tráfico de drogas no Ministério do Interior.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro