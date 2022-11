Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: governo faz importação de emergência de produtos alimentícios

Diretor-Geral do Comércio e Concorrência da Guiné-Bissau, Lassana Fati. © Aliu Candé, RFI.

Texto por: Aliu Candé

O Governo da Guiné-Bissau decidiu efetuar a importação de emergência de produtos de primeira necessidade, para fazer face à ruptura do stocks, à subida e especulação dos preços no mercado nacional. A informação foi avançada pelo director-geral do Comércio e Concorrência, um dos elementos integrantes da Comissão Interministerial instituída para acompanhar a situação do mercado.