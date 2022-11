Guiné-Bissau: Presidente Umaro Sissoco Embaló falará em breve das legislativas

Guiné-Bissau

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, anunciou esta quarta-feira, 9 de Novembro, que o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, se vai pronunciar em breve sobre o adiamento ou não das eleições legislativas, marcadas para 18 de Dezembro.

A questão das eleições legislativas poderá finalmente ficar resolvida. Em declarações a agência Lusa, o primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabiam informou que o Presidente Umaro Sissoco Embaló falará em breve do adiamento ou não das eleições legislativas : “Fizemos um trabalho de base e submetemos essas propostas ao Presidente da República, que brevemente se vai pronunciar sobre o adiamento ou não das eleições marcadas para 18 de Dezembro”.

Recorda-se que no passado mês de Maio, Umaro Sissoco Embaló dissolveu o parlamento e indicou nova data para as eleições legislativas previstas, até então, para 18 de Dezembro. Entretanto, em Outubro, o governo admitiu ter que adiar as eleições na sequência de um encontro com os partidos políticos de país, explicando que seria difícil manter as eleições para dia 18 de Dezembro, data prevista inicialmente. Poucos dias depois, o ministro da Administração Territorial e Poder Local, Fernando Gomes declarou que os partidos tinham encontrado um acordo para a data de 23 de Abril.

Nas suas declarações à agência Lusa, Nuno Gomes Nabiam explicou que o governo concorda e trabalha actualmente no imperativo apontado pelos partidos políticos guineenses, sobre a questão dos cartões de eleitores, que deveriam ser entregues no acto de recenseamento, realizado anteriormente de raiz. "Isto provocou uma série de questões e consequentemente uma alteração nas datas da proposta para que as eleições fossem realizadas a 18 de Dezembro. Reunimos com os partidos políticos, apresentámos a situação real e na base destas reuniões, dirigidas pelo ministro da Administração Territorial, chegou-se a um entendimento com os partidos políticos para a possibilidade de adiar a data de 18 de Dezembro".

Esta quarta-feira, em comunicado do Conselho dos Ministros, Fernando Gomes, foi declarado que de acordo com "o consenso alcançado com os partidos políticos em torno da nova data de eleições legislativas antecipadas e havendo concordância, poderá ser marcada, por decreto presidencial, para uma data posterior à data de 13 de Maio de 2023". Com esta decisão, se nenhuma data for confirmada, o objectivo dos partidos políticos é de evitar que as eleições legislativas ocorrem durante o Ramadão.

