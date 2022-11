Guiné-Bissau: Recenseamento eleitoral arranca a 10 de Dezembro

#Guiné-Bissau/Legislativas

O governo da Guiné-Bissau anunciou, esta quinta-feira, que o recenseamento para as eleições legislativas arranca a 10 de Dezembro.

O ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, anunciou a data de 10 de Dezembro para o início do recenseamento eleitoral e aproveitou a ocasião para lançar apelos “aos cidadãos para que compareçam nos locais do recenseamento”, “aos agentes recenseadores para trabalharem com rigor e isenção” e “aos partidos políticos para que façam do processo eleitoral uma festa nacional”.

"É um dever e uma obrigação dos cidadãos de se recensearem e participarem no processo das eleições. De forma ordeira, queremos que todo o mundo se recenseie. Vamos fazer deste processo eleitoral um acto de civismo, um acto muito ordeiro, um acto pacífico. É um apelo que nós queremos fazer e queremos lançar esse mesmo apelo à todas as forças políticas que vão concorrer nessas eleições legislativas no sentido de colaborarem para que essas eleições possam decorrer num clima de paz, de tranquilidade e de serenidade", afirmou Fernando Gomes.

A data das legislativas, de acordo com o ministro, será anunciada pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló, uma vez que a 18 de Dezembro já não será possível realizar o pleito eleitoral.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam afirmou que o chefe de Estado se vai pronunciar brevemente sobre o adiamento ou não das eleições legislativas. As declarações foram feitas no final da cerimónia de entrega de material informático e outro equipamento pela missão de Timor-Leste de apoio ao processo eleitoral da Guiné-Bissau.

O governo já tinha informado o Presidente sobre a necessidade de adiar as eleições. No comunicado do Conselho de Ministros de 28 Outubro, o ministro da Administração Territorial informava sobre o “consenso alcançado com os partidos políticos em torno da nova data de eleições legislativas antecipadas que, havendo concordância, poderá ser marcada, por decreto presidencial, para uma data posterior a 13 de Maio de 2023”. Os partidos propuseram esta data para evitar que a campanha eleitoral coincida com o período do Ramadão.

Recorde-se que o Presidente guineense dissolveu o parlamento em Maio e, nessa altura, convocou eleições legislativas para 18 de Dezembro.

