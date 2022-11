Guiné-Bissau: arrancou X congresso do PAIGC

Congresso PAIGC/Guiné-Bissau

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) iniciou hoje o seu X congresso, após diversos impedimentos judiciais, incluindo seis candidatos a disputarem a liderança do partido.

O congresso do partido, consagrado ao tema "Consolidação de Coesão Interna, a luz do pensamento de Amílicar Cabral, pelo resgate do poder popular a promoção do desenvolvimento", pretende juntar quase 1.500 delegados em Gardete, nos arredores de Bissau.

Inicialmente previsto para Fevereiro, o congresso do PAIGC foi adiado devido às restrições sanitárias impostas pelo governo para combater a pandemia de Covid-19. Para além disso, este atraso também se ficou a dever a questões judiciais, que incluíram uma intervenção policial, que impediu que o partido realizasse o congresso por mais de três vezes.

O Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PAIGC aceitou seis candidaturas à liderança do partido.

Os candidatos são o actual líder do partido e antigo primeiro-ministro do país, Domingos Simões Pereira, que concorre a um terceiro mandato e ainda João Bernardo Vieira, antigo porta-voz do partido, Raimundo Pereira, ex-chefe de Estado interino, Edson Araújo, Octávio Augusto Lopes e Martilene dos Santos.

O congresso realiza-se até ao próximo dia 20 de Novembro.

