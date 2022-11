Guiné-Bissau: Domingos Simões Pereira reeleito presidente do PAIGC

#Guiné-Bissau

Domingos Simões Pereira foi reeleito, este domingo, líder do PAIGC durante o 10° congresso do partido. O anúncio foi feito pela presidente da comissão eleitoral, Aminata Silla.

Publicidade Continuar a ler

Domingos Simões Pereira, que é presidente do PAIGC desde 2014, foi reeleito com 1.162 votos dos 1.268 votantes do congresso, de acordo com a agência Lusa.

Domingos Simões Pereira disputou a liderança do partido com Octávio Lopes, que obteve 62 votos, João Bernardo Vieira, que teve 32 votos e Edson Araújo, que conseguiu quatro votos.

O congresso decorreu de forma tranquila. Os congressistas votaram desde sábado à noite até às primeiras horas deste domingo.

Domingos Simões Pereira deverá, agora, anunciar os quatro vice-presidentes do partido, a lista das 351 pessoas que irão integrar o novo Comité Central e 91 pessoas que farão parte do bureau político do PAIGC.

O décimo congresso deve terminar este domingo, mas ficará marcado pela polémica judicial que o adiou durante largos meses, devido a uma queixa interposta na justiça por um alegado militante que questionava a forma como o processo foi conduzido.

Um outro marco do congresso também foi a tentativa de detenção do antigo primeiro-ministro e dirigente do PAIGC, Aristides Gomes, em plena sala do congresso. Na sexta-feira, a polícia guineense tentou deter o antigo primeiro-ministro do país Aristides Gomes, que se encontrava em Bissau para participar no congresso do PAIGC. Aristides Gomes saiu da sala e, segundo fontes partidárias, está em segurança. O antigo primeiro-ministro esteve cerca de um ano refugiado nas Nações Unidas, em Bissau, e acabou por sair do país em Fevereiro de 2021, num avião da ONU.

A polícia evocou um mandado judicial emitido pelo Ministério Público, mas alguns congressistas impediram as forças de segurança de levar o antigo primeiro-ministro e militante do PAIGC.

O congresso do partido, que termina este domingo, tinha como tema “Consolidação da Coesão Interna, a luz do pensamento de Amílcar Cabral, pelo resgate do poder popular e promoção do desenvolvimento”.

O PAIGC deveria ter realizado o seu congresso em Fevereiro, mas foi adiado devido às restrições sanitárias para combater a pandemia da covid-19. Depois, houve questões judiciais que impediram o partido de realizar o congresso por mais três vezes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro