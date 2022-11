Guiné-Bissau: Domingos Simões Pereira quer unidade e reconquista do poder

Guiné-Bissau / Política

Domingos Simões Pereira foi reeleito, domingo 20 de novembro, líder do PAIGC , numa vitória saudada pelos adversários e congressistas como sendo justa. Na hora da consagração, Simões Pereira apontou como metas: unidade interna e reconquista do poder na Guiné-Bissau.

Sem surpresas, o 10º congresso ordinário do PAIGC consagrou Domingos Simões Pereira como líder do partido para um terceiro mandato de quatro anos.

No seu discurso de consagração, Simões Pereira, que está a frente do PAIGC desde 2014, diz que o caminho agora é unir o partido e prepará-lo para a reconquista do poder.

Sobre o congresso, Domingos Simões Pereira disse ter sido oportunidade para ouvir todas as franjas do PAIGC.

"Este é o PAIGC a mostrar a sua grandeza. Este é o PAIGC da democracia, da abertura, da pluralidade. Todas as sensibilidades do partido tiveram a oportunidade de expressar o seu sentimento. Puderam desenvolver uma moção estratégica e apresentaram-na aos delegados do 10° congresso. A decisão que acaba de sair resulta do sentimento da avaliação dos delegados. A partir deste momento há uma direção, há um presidente, vai haver um rumo e vamos convocar toda a família do PAIGC para transformarmos a aspiração do povo guineense num programa, num compromisso", declaraou Domingos Simões Pereira.

Correspondência Mussá Baldé

O líder do partido operou mudanças na estrutura diretiva do PAIGC.

Da anterior direção saíram os vice-presidentes Cipriano Cassamá, Adiato Djaló Nandigna e Odete Semedo.

Entraram como novos vice-presidentes do PAIGC, o antigo ministro das Finanças Geraldo Martins e as deputadas Aba Será e Dan Yala.

O deputado Califa Seidi é o único vice-presidente que transita da anterior direção.

O 10º congresso do PAIGC que devia terminar no domingo, ainda decorre na localidade de Gardete com a escolha de novos membros para o comité central, o bureau político e a comissão permanente do bureau político.

