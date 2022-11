Guiné-Bissau

FMI e Guiné-Bissau acordam programa de 36,3 milhões de dólares

Bissau. Março de 2019. AFP - EMILIE IOB

Texto por: Cristiana Soares 1 min

O Fundo Monetário Internacional chegou a acordo com Guiné-Bissau para negociar um programa de médio prazo no âmbito do mecanismo de Facilidade de Crédito Alargado.