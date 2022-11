Guiné-Bissau: Edmundo Mendes nomeado Procurador-Geral da República

Guiné-Bissau

Edifício do Ministério da Justiça na Guiné-Bissau

Na Guiné-Bissau, Edmundo Mendes tomou hoje posse com Procurador-Geral da República, depois do Presidente Sissoco Emabaló ter demitido Bacari Biai, suspeito de envolvimento num caso de tráfico de droga.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, exonerou hoje o Procurador-Geral da República, Bacari Biai, e nomeou para o cargo o antigo ministro do Interior, o advogado Edmundo Mendes.

Os motivos da exoneração de Bacari Biai não foram revelados no decreto, mas acredita-se que estejam ligados à droga.

O nome do ex-Procurador-Geral da República foi citado num áudio vazado nas redes sociais em que era acusado pelo director da Polícia Judiciária e pelo ex-secretário de Estado da Ordem Pública de ter se apoderado de uma quantidade de droga apreendida pela polícia.

Bacari Biai negou aquelas acusações e avançou com queixas-crime contra os dois responsáveis.

Este caso da droga, envolve também os nomes de Botche Candé, que acabou igualmente exonerado do cargo de ministro do Interior, e Augusto Kaby, exonerado do cargo de secretário de Estado da Ordem e aquela pasta extinta.

O Presidente Umaro Sissoco Embaló, que tem protagonizado estas mexidas no Governo, mudou agora o Procurador-Geral da República, tirando Bacari Biai e nomeando Edmundo Mendes para uma função que já tinha ocupado.

Edmundo Mendes é docente de direito penal na Faculdade de Direito de Bissau, tendo também sido ministro do Interior e director nacional da Polícia Judiciária.

Mendes toma posse esta quarta-feira no palácio da República, perante o chefe de Estado guineense.

Bacari Biai tomou posse em Novembro de 2021, substituindo no cargo o atual ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes.

A reportagem é do nosso correspondente, Mussá Baldé.

Correspondência de Bissau 23-11-2022

