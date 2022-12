CNE/Eleições

Guiné-Bissau: partidos divididos sobre actual composição da direção da CNE

Na Guiné-Bissau, apesar do arranque do recenseamento eleitoral, os partidos continuam divididos sobre a questão da Comissão Nacional de Eleições. Um grupo de partidos pede a mudança da atual direção da CNE, alegando caducidade do mandato. Um outro grupo, entende que a actual CNE tem competências para realizar eleições. O Presidente do parlamento tenta criar uma ponte de entendimento entre as duas correntes.