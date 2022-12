Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Recenseamento eleitoral envolto em polémica

Alguns partidos políticos da Guiné-Bissau alertam para o facto de se estarem a recensear cidadãos estrangeiros, numa tentativa de manchar as legislativas marcadas para o Junho do próximo ano. O Director-Geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, Gabriel Djibril Baldé, nega as acusações, acrescentado que o processo de recenseamento está a respeitar a lei eleitoral do país.