Presidente da Guiné-Bissau apela ao recenseamento eleitoral

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, apelou, este sábado, ao recenseamento dos eleitores para as legislativas de 4 de Junho. O pedido foi feito durante a mensagem de fim de ano, na qual o chefe de Estado considerou que a Guiné-Bissau "conseguiu uma maior visibilidade e credibilidade” em 2022, nomeadamente com a presidência da CEDEAO.

No tradicional discurso de final do ano, o Presidente bissau-guineense, Umaro Sissoco Embaló, destacou que 2022 foi um "ano difícil" com "o mundo a recuperar da pandemia", "crises políticas" e "uma guerra na Europa" a ter impacto em países vulneráveis, como a Guiné-Bissau. Porém, Umaro Sissoco Embaló sublinhou que a Guiné-Bissau conseguiu uma maior visibilidade e credibilidade, nomeadamente com a presidência da CEDEAO.

“A Guiné-Bissau conseguiu uma maior visibilidade e credibilidade, atingindo níveis inéditos. Pela primeira vez, desde 1975, o Presidente da República da Guiné-Bissau, preside à Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO”, declarou.

O Presidente guineense observou, ainda, que o país “soube posicionar-se com sucesso” no concerto das nações, “fazendo-se ouvir” nas conferências e eventos internacionais e ainda “participou activamente” na procura de soluções pacíficas e duradouras para os conflitos que assolam a sub-região, África e o resto do mundo.

O chefe de Estado aproveitou para apelar aos cidadãos para se recensearem para as eleições legislativas de 4 de Junho de 2023 : "Apelo a todos os cidadãos para se recensearem de modo a cumprirem o dever cívico de participar nas próximas eleições legislativas. Façamos tudo para demonstrar a nossa maturidade política, dignificar a nossa democracia e a Guiné-Bissau.”

Umaro Sissoco Embaló evocou a alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de Fevereiro, como “um dos momentos mais difíceis do ano” e considerou que “era uma clara tentativa de reverter as mudanças positivas” que, segundo ele, estão em curso na Guiné-Bissau.

