Espanha vai retomar cooperação com a Guiné-Bissau

Rua em "Bissau-Velho". 23 de Novembro de 2019. AFP - JOHN WESSELS

Fim da deslocação do ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol a África. A visita de José Manuel Albares Bueno terminou em Bissau, onde assinou dois memorandos de entendimento e anunciou a retoma do programa de cooperação com a Guiné-Bissau.