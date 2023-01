Cabral 50 anos

Guineenses lembram Amílcar Cabral com poucas homenagens políticas

Áudio 01:18

Selo Amílcar Cabral Source Wikipédia

Texto por: Mussá Baldé 1 min

Há 50 anos, em Conacri, as balas mataram Amílcar Cabral, o fundador do PAIGC e 'pai' da independência da Guiné e Cabo Verde. A Guiné-Bissau celebra a data com feriado nacional, mas são poucas as manifestações políticas no país perante a efeméride.