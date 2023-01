Guiné-Bissau/Portugal

Guiné-Bissau: Antigos combatentes instam Portugal a respeitar Acordo de Argel

Bisssau, capital guineense. © rfi

Texto por: Mussá Baldé 2 min

A Associação dos Antigos Militares guineenses que lutaram ao lado do exército colonial instou as autoridades portuguesas a honrar os compromissos assumidos aquando da independência da Guiné-Bissau. Entre as reivindicações está o pagamento de pensões e a atribuição da nacionalidade portuguesa aos ex-militares guineenses e seus descendentes.