Guiné-Bissau: Sissoco Embaló alerta que legislativas não podem "voltar a falhar"

Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló alerta que as eleições legislativas não podem voltar a falhar. Palavras do Presidente da Guiné-Bissau aquando das tradicionais cerimónias de recepção de cumprimentos de Novo Ano.

As eleições legislativas de 04 de Junho são um teste para o executivo liderado por Nuno Nabiam, avisou Umaro Sissoco Embaló e acrescentou que o Governo não pode falhar na organização das legislativas, depois do sufrágio ja ter sido adido no passado mês de Dezembro.

O Presidente da Guiné-Bissau falava durante a apresentação de cumprimentos de Ano Novo pelo poder legislativo, poder executivo, chefias militares, governadores regionais e presidente da Câmara Municipal de Bissau.

Como o primeiro-ministro Nuno Nabiam se encontra fora do país, em visita de trabalho, foi o vice-primeiro-ministro, Soares Sambú, quem endereçou os votos de bom ano ao chefe de Estado e é sua família.

Soares Sambú prometeu que o Governo tudo fará para que as eleições não falhem e aproveitou a ocasião para enaltecer os ganhos que o executivo tem alcançado a partir da magistratura de influência de Umaro Sissoco Embaló, na condução da Guiné-Bissau.

O Presidente recebeu, ainda, os cumprimentos do líder do parlamento, das chefias militares, de representantes da sociedade civil, de entidades religiosas, de personalidades ligadas às artes e desporto, dos funcionários da Presidência da República e do corpo diplomático, consular e organismos internacionais acreditados no país.

