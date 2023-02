Guiné-Bissau

Líder do PAIGC novamente impedido de viajar para o estrangeiro

Áudio 01:14

Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC. AFP - MARTIN BUREAU

Texto por: RFI 2 min

O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira informou ter sido ontem novamente impedido de sair do país, após a companhia aérea com a qual devia viajar lhe ter comunicado ter recebido ordem de não o autorizar a efectuar o seu ‘check-in’. O responsável partidário que recentemente tinha considerado estar "prisioneiro no seu próprio país" já foi impossibilitado de viajar para fora da Guiné-Bissau noutras circunstâncias, a última vez tendo sido a 16 de Dezembro.