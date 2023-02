Direitos Humanos

Nações Unidas questionam Guiné-Bissau sobre medidas de protecção a Marcelino Intupé

As Nações Unidas pedem satisfações à Guiné Bissau sobre as ameaças contra o advogado Marcelino Intopé. AP - Julia Nikhinson

Texto por: Catarina Falcão 2 min

As Nações Unidas enviaram questões ao Governo da Guiné Bissau sobre as medidas de protecção ao advogado Marcelino Intupé após ter sido espancado na sua casa e pede ao país para detalhar todas as medidas legislativas para proteger a acção dos advogados sem ameaças nem restrições na sua actividade profissional.