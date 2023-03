François Bozizé na Guiné-Bissau depois de exílio no Chade

#Guiné-Bissau

O antigo Presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, está na Guiné-Bissau para um novo exílio. Fontes governamentais confirmaram à RFI que François Bozizé chegou a Bissau, oriundo do Chade, na quinta-feira à noite. Este domingo, o Presidente guineense Umaro Sissoco Embaló confirmou, no Facebook, ter recebido François Bozizé « por razões humanitárias ».

Página Facebook do Presidente da Guiné-Bissau © Página Facebook do Presidente da Guiné-Bissau

Este domingo, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, confirmou, na sua página Facebook, ter recebido François Bozizé « por razões humanitárias » a pedido da Comunidade Económica dos Estados da África Central.

Fontes do governo guineense confirmaram à RFI que François Bozizé chegou a Bissau na passada quinta-feira, num voo especial vindo do Chade.

Bozizé, de 76 anos, está neste momento instalado numa casa, às expensas das autoridades guineenses, no centro de Bissau. Não há mais informações relativamente à comitiva que o acompanhou. Sabe-se que François Bozizé foi recebido, logo à chegada, na quinta-feira, pelo Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que o acolheu como exilado político, mas "por razões puramente humanitárias".

O exílio de François Bozizé para uma capital mais afastada da República Centro-Africana estava a ser considerado há algum tempo. A presença de François Bozizé no Chade teria incomodado o actual Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadéra, que teme uma nova tentativa de golpe militar do seu antecessor. Por sua vez, o líder do Chade, Mahamat Idriss Déby Itno, quer manter boas relações com o seu homólogo da RCA.

Há duas semanas, Mahamat Idriss Déby Itno e Faustin-Archange Touadéra ter-se-íam reunido em Luanda, sob a mediação do seu homólogo João Lourenço. O próprio Presidente angolano confirmou a realização do encontro em entrevista exclusiva à RFI, na qual precisou que "a presença do ex-Presidente Bozizé no Chade é fruto de um trabalho realizado entre Angola, RCA e o Chade" e que "daqui para a frente estamos a acompanhar".

