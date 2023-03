Guiné-Bissau

Mexidas no Governo e nas secretas na Guiné-Bissau

Soares Sambu é o novo ministro do Interior © ONU

Texto por: Mussá Baldé 1 min

Toma hoje posse na Guiné-Bissau o novo ministro do Interior, assim como o novo chefe das secretas. Duas nomeações feitas através de decreto presidencial na quinta-feira, após a demissão de figuras-chave da segurança do país. O novo ministro do Interior é Soares Sambu, que é também vice-primeiro ministro.