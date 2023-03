Umaro Sissoco Embaló/Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Presidente insta juízes a afastarem-se dos partidos políticos

Áudio 01:39

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau. REUTERS - POOL

Texto por: Mussá Baldé 2 min

Bissau – O chefe de estado da Guiné-Bissau presidiu o acto solene de abertura do ano judicial 2023/2024, perante juízes, o procurador-geral da República, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e elementos da comunidade internacional. No âmbito desta cerimónia, Umaro Sissoco Embaló instou os juízes do país a afastarem-se dos partidos políticos para que possam restabelecer a credibilidade do sector da justiça junto dos cidadãos.