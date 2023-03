Guiné-Bissau: Presidente quer acabar com casamento de crianças

O Presidente da Guiné-Bissau quer terminar com as promessas de casamento de meninas.

O Presidente da Guiné-Bissau quer terminar com as promessas de casamento de meninas. Umaro Sissoco Embaló alerta que quem o fizer será responsabilizado pelo Estado.

Publicidade Continuar a ler

Depois de ter dado ordem para proibir a mendicidade nas ruas do país, o presidente da Guiné-Bissau quer agora acabar com o casamento de crianças do sexo feminino que tem sido uma prática em várias comunidades islâmicas.

Numa alocução para um conjunto de fiéis muçulmanos na primeira reza de sexta-feira do mês muçulmano de Ramadão, o chefe de Estado dirigiu-se a um grupo de crianças do sexo feminino que rezaram pela primeira vez e convidou-as não só negarem qualquer tentativa de casamento como denunciarem os pais que tiverem essa pretensão.

Não aceitem o casamento de ninguém. Quem vos der em casamento não aceitem, podem vir falar com o Presidente. Quem vos falar em casamento digam-lhe que não querem porque querem ir para a escola.

Umaro Sissoco Embalò sublinhou que "as crianças têm de ir para a escola” e que a partir de agora "acabou essa coisa do casamento de crianças com 14, 15, 17 ou 20 anos".

O casamento precoce ou forçado de meninas é uma prática recorrente em várias comunidades guineenses, nomeadamente na zona leste, sul e na região de Oio, no centro da Guiné-Bissau.

Umaro Sissoco Embaló aproveitou a ocasião para voltar a dizer que a mendicidade de crianças também deve acabar na Guiné-Bissau.

A partir desta segunda-feira, dia 27 de Março, qualquer criança apanhada na mendicidade nas ruas de Bissau será detida até que o pai ou mestre corânico compareça que por sua vez vai preso pela polícia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro